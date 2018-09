Berlin (AFP) Angesichts des großen Flüchtlingsandrangs hat Deutschland am Sonntag vorübergehend wieder Kontrollen an der Grenze zu Österreich eingeführt. Ziel sei es, "den Zustrom nach Deutschland zu begrenzen", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in Berlin. Der Schritt sei in der Koalition "einvernehmlich beraten und beschlossen" worden, Österreich sei "konsultiert" worden.

