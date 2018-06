Wien (AFP) Der Zugverkehr von Österreich nach Deutschland ist seit 17.00 Uhr unterbrochen. Dies gab am Sonntag die österreichische Bahn nach Angaben der Nachrichtenagentur APA bekannt. In den vergangenen Tagen waren tausende Flüchtlinge mit Zügen von Österreich nach Deutschland gelangt und hatten vor allem München an den Rand der Aufnahmekapazitäten gebracht.

