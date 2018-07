Düsseldorf (dpa) - Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die CDU nach vielen Rückschlägen wieder Erfolge in Großstädten erzielt. Die SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft musste teils herbe Verluste einstecken. So wird die CDU in Oberhausen und Bonn künftig den Oberbürgermeister stellen. Im Gegenzug eroberte die SPD allerdings die Chefsessel in Leverkusen und im Kreis Herford. "Aus SPD-Sicht gibt es Licht und Schatten", sagte Kraft am Abend. CDU-Landeschef Armin Laschet sah "Rückenwind" für seine Partei für die Landtagswahl im Mai 2017.

