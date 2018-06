Islamabad (AFP) Der frühere Anführer der radikalislamischen Taliban, Mullah Omar, ist nach Angaben seines Sohns Jakub in Afghanistan eines natürlichen Tods gestorben. Mullah Omar sei "weder von Stammesmitgliedern innerhalb des Emirats noch von Feinden außerhalb des Emirats" getötet worden, sagte der Sohn in einer am späten Sonntag veröffentlichten Audiobotschaft. Demnach war Mullah Omar mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert.

