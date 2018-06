Sydney (AFP) Sturz des Regierungschefs in Australien: In einer dramatischen Abstimmung wurde der unpopuläre Premierminister Tony Abbott am Montag von seiner Partei als Vorsitzender abgewählt und verlor damit auch sein Amt als Regierungschef. Abbott unterlag bei der Abstimmung um den Vorsitz der Liberalen in Canberra mit 44 zu 54 Stimmen seinem 60-jährigen Herausforderer Malcolm Turnbull, der damit automatisch neuer Premierminister wird.

