Hagen (SID) - Nun ist es offiziell: Basketball-Nationalcoach Chris Fleming wird Assistenztrainer der Denver Nuggets in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Wie der Deutsche Basketball Bund am Montag bestätigte, tritt der 45-Jährige bereits am Mittwoch seine Reise nach Colorado an, um für den Zwölften der letztjährigen Western Conference zu arbeiten. Parallel behält Fleming seinen Job als Bundestrainer.

"Das ist eine Auszeichnung für Chris. Wir wollen ihm keine Steine in den Weg legen und sind überzeugt davon, dass Chris auch aus der Ferne alle Informationen über seine Nationalspieler erhält und über die Vorgänge beim DBB und in der Beko BBL informiert wird", sagt Armin Andres, DBB-Vizepräsident für Leistungssport: "An einigen der Nationalspieler ist er durch seine neue Tätigkeit sogar näher dran."

Fleming bedankte sich beim Verband für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Dieser Sommer hat gezeigt, dass ein enormes Potenzial im Team steckt. Egal, in welchem Wettbewerb wir im kommenden Sommer mit der Nationalmannschaft spielen, ich bin mit vollem Herz und Einsatz dabei", sagte Fleming vor der Abreise nach Denver.

Fleming war bei der EM mit der Vorrunde in der Berlin mit der Nationalmannschaft nicht über die Gruppenphase hinausgekommen.