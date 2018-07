Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Bahn will offenbar am boomenden Online-Geschäft mitverdienen und mit ihrer Logistiktochter Schenker ins Paketgeschäft einsteigen. Schenker wolle seinen Kunden neben dem Transport von Stückgut wie Paletten auch die Paketlogistik anbieten; für die Zustellung der Pakete an Haushalte solle als Partner GLS zuständig sein, berichtete das "Handelsblatt" am Montag. Die Unternehmen wollen ihre Zusammenarbeit demnach zu Wochenbeginn bekanntgeben.

