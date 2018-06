Brüssel (AFP) In die Verhandlungen der EU-Innenminister über die Umverteilung von Flüchtlingen in Europa ist Bewegung gekommen. Es gebe einen neuen Beschlussentwurf, der eine "politische Zustimmung" der Mitgliedstaaten zur Verteilung von insgesamt 160.000 Flüchtlingen vorsehe, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Montag. In der Zahl sind 40.000 Flüchtlinge enthalten, die auf freiwilliger Basis auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Bei weiteren 120.000 Menschen wird de Maizière zufolge voraussichtlich erst Anfang Oktober beschlossen, ob die Aufnahme nach verpflichtenden Quoten oder erneut nur freiwillig erfolgen soll.

