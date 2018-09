Berlin (AFP) Lange Staus an Deutschlands Grenzen, Krisensitzungen in Berlin, Empörung bei der Opposition: Am Tag nach der Rückkehr zu Grenzkontrollen hat die Bundesregierung am Montag ihre Flüchtlingspolitik verteidigt. Die Grenzen seien keineswegs für Flüchtlinge geschlossen, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert. SPD-Chef Sigmar Gabriel prognostizierte für 2015 eine Zahl von einer Million Flüchtlingen in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.