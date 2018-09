Berlin (AFP) Die CDU fordert einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet auch in entlegenen Gegenden Deutschlands. Der Anspruch solle "für jeden Schwarwaldhof" gelten, sagte Parteivize Thomas Strobl am Montag in Berlin nach einem Beschluss des CDU-Bundesvorstandes. In einem von der CDU-Spitze als Antrag an den Parteitag im Dezember beschlossenen Grundsatzpapier heißt es: "Wir wollen, dass jeder an den Chancen der Informationsgesellschaft teilhaben kann."

