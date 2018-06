Berlin (AFP) Etwa eine Million Flüchtlinge könnte im laufenden Jahr in Deutschland ankommen: Diese Zahl nannte am Montag SPD-Chef Sigmar Gabriel, der damit die bisherige Regierungsprognose von 800.000 Flüchtlingen für 2015 in Frage stellte. An der Grenze zu Österreich liefen die Grenzkontrollen an, die auf scharfe Kritik der Opposition stießen. Die Lage am Münchner Hauptbahnhof entspannte sich derweil deutlich.

