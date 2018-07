Berlin (AFP) Die Grünen haben von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ein hartes Vorgehen gegen Hass-Kommentare im Online-Netzwerk Facebook gefordert. Es sei richtig, auf Facebook einzuwirken, um Hass-Kommentare und Aufrufe zu Straftaten löschen zu lassen, erklärte Grünen-Innenexperte Volker Beck am Montag in Berlin. Allerdings müssten auch die Strafverfolgungsbehörden schärfer vorgehen: "In vielen Fällen bemühen sich Polizei und Staatsanwaltschaften nicht darum, Täter kriminalistisch zu ermitteln und anzuklagen."

