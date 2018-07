Aachen (AFP) Die Aachener Polizei hat in Zusammenarbeit mit kroatischen Behörden eine Drogen- und Waffenhändlerbande gesprengt. Kopf der Gruppierung soll ein 45-Jähriger mit Lebensmittelpunkt in Aachen gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft Aachen am Montag mitteilte. Bei Durchsuchungen seiner Wohnung und einer Garage fanden die Ermittler Drogen und zahlreiche Waffen - darunter eine Pumpgun, zwei Maschinenpistolen, zwei Kalaschnikow-Sturmgewehre, zwei vollautomatische und drei halbautomatische Pistolen sowie 1233 Schuss scharfe Munition .

