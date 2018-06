Brüssel (AFP) Die luxemburgische EU-Ratspräsidentschaft hat nach der Wiedereinführung von Grenzkontrollen durch Deutschland vor einem "Dominoeffekt" in den Ländern des Schengen-Raums gewarnt. Er habe Verständnis für die deutsche Entscheidung wegen der Flüchtlingskrise, die Kontrollen dürften aber nur "für sehr kurze Zeit" gelten, sagte Außen- und Immigrationsminister Jean Asselborn vor einem Sondertreffen der EU-Innenminister am Montag in Brüssel. Wenn die EU sich nun nicht auf eine gemeinsame Strategie in der Flüchtlingsfrage einige, dann sei "Chaos die Folge". Viele Länder würden dann ihrerseits Grenzkontrollen einführen.

