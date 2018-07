Berlin (AFP) Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl hat die Rückkehr zu Kontrollen an den deutschen Grenzen scharf kritisiert. Die Bundesregierung betreibe mit der Entscheidung "Missbrauch von hilfsbedürftigen Flüchtlingen zur Durchsetzung politischer Interessen", kritisierte Pro Asyl am Montag in Berlin. Die Bundesregierung wolle offensichtlich Druck auf andere EU-Staaten zur Aufnahme von mehr Flüchtlingen ausüben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.