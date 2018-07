Berlin (AFP) Die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich im Zuge des großen Andrangs von Flüchtlingen werden nach Worten von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer aufrecht erhalten, "so lange nicht ganz konkrete Beschlüsse in Europa gefasst werden". Derartige konkrete Beschlüsse erwarte er vom Treffen der EU-Innenminister am Montag in Brüssel, sagte Scheuer im ZDF-"Morgenmagazin". Er forderte zudem einen EU-Sondergipfel.

