München (AFP) Angesichts der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen drängt Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) weiter auf eine stärkere finanzielle Unterstützung des Bundes. Nach der "sehr dramatischen und dynamischen Entwicklung" müsse noch einmal über Finanzen gesprochen werden, sagte Seehofer nach einer CSU-Vorstandssitzung am Montag in München. Für das laufende Jahr müsse die finanzielle Hilfe erhöht werden. Auch für 2016 müsse nachverhandelt werden, forderte Seehofer. Am Dienstagabend wollen die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Flüchtlingskrise sprechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.