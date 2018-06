München (AFP) Die Beilegung der Flüchtlingskrise erfordert nach Einschätzung von CSU-Chef Horst Seehofer eine "Aufbruchstimmung" in der Politik. Nach der Rückkehr Deutschlands zu Grenzkontrollen müssten nun die bestehenden Probleme mit aller Kraft angegangen werden, sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Er sehe weiteren Handlungsbedarf: "Das ist jetzt mit den Entscheidungen vom Wochenende nicht erledigt, im Gegenteil. Wir müssen da ganz hart weiter arbeiten", sagte der CSU-Chef.

