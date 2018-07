Genf (AFP) Die Vereinten Nationen haben die Staaten weltweit an ihre "Pflicht" erinnert, Flüchtlinge aufzunehmen. Jedes Land habe zwar das Recht, seine Grenzen zu kontrollieren sowie Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen festzulegen, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Ra'ad Al Hussein, am Montag zu Beginn einer dreiwöchigen Sitzung des Menschenrechtsrates in Genf. "Aber sie haben auch die Pflicht, das internationale Recht, das Recht der Flüchtlinge und die Menschenrechte zu achten."

