Berlin (AFP) Wegen der aktiven Unterstützung einer islamistischen Gruppierung im Syrien-Krieg ist ein 41-jähriger Mann in Berlin zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die für Staatsschutz-Verfahren zuständige Kammer des Berliner Landgerichts sprach am Montag den Angeklagten Murat S. der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in drei Fällen für schuldig. Der Angeklagte war demnach zwischen Frühjahr 2013 und Sommer 2014 insgesamt dreimal über die Türkei nach Syrien eingereist, wo er die Islamisten-Organisation Junud al-Sham unterstützt hatte.

