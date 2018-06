Jerusalem (AFP) An der berühmten Al-Aksa-Moschee in Jerusalem hat es am Montag erneut Zusammenstöße zwischen muslimischen Jugendlichen und israelischen Polizisten gegeben. Die Polizei sprach von neun Festnahmen. Palästinenser, die sich als Wächter der Al-Aksa-Moschee und damit der drittwichtigsten heiligen Stätte des Islam betrachten, befürchten, orthodoxe Juden könnten ihre Vorstellung vom Bau eines dritten Tempels auf dem Plateau in der Altstadt vorantreiben.

