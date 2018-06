Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Entbindungen im Krankenhaus ist im vergangenen Jahr um 4,7 Prozent auf gut 692.000 gestiegen. Zugleich blieb der Anteil der Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden haben, unverändert bei 31,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Ländervergleich war die Kaiserschnitt-Rate im Saarland mit 40,2 Prozent am höchsten und in Sachsen mit 24,2 Prozent am niedrigsten.

