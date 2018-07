Athen (dpa) - Griechische Anarchisten haben am Morgen die Büros des Privatisierungsfonds Taiped-Hradf in Athen verwüstet. Die Aktivistengruppe Rubikon veröffentlichte anschließend im Internet ein Video vom Überfall. Zum Zeitpunkt der "Intervention", wie die Anarchisten ihre Aktion nannten, um 8.00 Uhr Ortszeit waren die Büros noch leer. Die Aktion habe nur wenige Minuten gedauert, berichteten Augenzeugen. Der Privatisierungsfonds soll in den kommenden 30 Jahren 50 Milliarden Euro aus dem Verkauf oder der Verpachtung staatlicher Unternehmen und Immobilien einnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.