München (SID) - Der private TV-Sender ProSieben MAXX hat bei der Premiere seiner Übertragungen von der US-Football-Liga NFL einen Quotenerfolg errungen. Das erste Spiel zwischen den St. Louis Rams und den Seattle Seahawks sahen am Sonntagabend im Schnitt 167.000 Zuschauer. Die zweite Partie zwischen den Denver Broncos und den Baltimore Ravens verfolgten 172.000 Fans vor den TV-Geräten.

ProSieben MAXX verzeichnete damit einen Marktanteil von durchschnittlich 1,1 bzw. 2,6 Prozent. Im vierten Quarter des Duells zwischen Denver und Baltimore stieg der Marktanteil sogar auf 4,5 Prozent an.

Die deutschen Football-Fans kommen in der 50. NFL-Saison erstmals in den Genuss regelmäßiger Live-Spiele im Free-TV. So sind jeden Sonntag ab 19.00 Uhr zwei Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.