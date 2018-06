Frankfurt/Main (SID) - Die Klubs der Fußball-Bundesligen wollen am kommenden Wochenende auch optisch ein Zeichen zur Unterstützung von Flüchtlingen setzen. Anstelle eines Sponsorenaufdrucks soll den linken Trikotärmel der Profis am 5. Spieltag der Bundesliga beziehungsweise dem 7. Spieltag der 2. Liga das Logo der Aktion "Wir helfen - #refugeeswelcome" zieren. Mit der Aktion wollen die Mannschaften "für eine aktive Willkommenskultur in Deutschland" werben.

In den vergangenen Tagen hatten sich bereits etliche deutsche Vereine auf unterschiedlichste Weise für Flüchtlinge engagiert. So spendete etwa Rekordmeister Bayern München eine Million Euro für Unterstützungsmaßnahmen in Bayern, Borussia Dortmund und der FC St. Pauli veranstalteten ein Testspiel unter dem Motto "Refugees Welcome" und Pokalsieger VfL Wolfsburg lud alle 1200 in der Stadt lebenden Flüchtlinge zum Champions-League-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen ZSKA Moskau ein.