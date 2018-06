Düsseldorf (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf bangt vor dem Westduell bei Tabellenführer VfL Bochum am Freitag (18.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Flügelspieler Axel Bellinghausen. Wie die Rheinländer bekannt gaben, zog sich der 32-Jährige beim 3:0 gegen 1860 München am Sonntag eine Sprunggelenkprellung zu und musste deshalb in der Halbzeit in der Kabine bleiben.

Entwarnung gab die Fortuna derweil nach dem Fehlen von Joel Pohjanpalo. Der finnische Nationalstürmer, der in der vergangenen Woche zweimal den Siegtreffer für seine Landesauswahl in der EM-Qualifikation erzielt hatte, verpasste den ersten Saisonsieg lediglich wegen muskulärer Probleme.