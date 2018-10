Köln (SID) - Bayern Münchens früherer Meistertrainer Ottmar Hitzfeld zählt seinen ehemaligen Klub zu den ersten Anwärtern auf den Gewinn der Fußball-Champions-League. "Der FC Bayern hat den besten Kader in seiner Geschichte", sagte Hitzfeld den Stuttgarter Nachrichten: "Er ist neben Real Madrid und dem FC Barcelona der Topfavorit." Mit dem aktuellen Aufgebot des Rekordmeisters könne Trainer Pep Guardiola "theoretisch zwei Weltklassemannschaften" bilden.

Daneben relativierte Hitzfeld zumindest teilweise seine zuletzt geäußerte Kritik an der derzeitigen Transferpolitik der Münchner. "Guardiola bringt eine andere Philosophie mit. Sein Handeln auf dem Transfermarkt ist etwas internationaler angelegt, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss", sagte der 66-Jährige. Obwohl er nach den Abgängen von Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger vor einem Verlust der deutschen Identität gewarnt habe, mache er sich angesichts von Leistungsträgern wie Thomas Müller, Manuel Neuer, Philipp Lahm und Jérome Boateng aber "in den nächsten Jahren keine Sorgen".