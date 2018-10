Berlin (SID) - Das MDR-Fernsehen überträgt am kommenden Wochenende zwei Begegnungen des 9. Spieltages der 3. Fußball-Liga live. Im Rahmen der Sendung "Sport im Osten extra" wird am Freitag die Partie Erzgebirge Aue gegen Energie Cottbus ausgestrahlt. Anstoß in Aue ist um 20.30 Uhr. Am Samstag ist der MDR zudem ab 14.00 Uhr beim Heimspiel des Tabellenführers Dynamo Dresden gegen den VfL Osnabrück live dabei.