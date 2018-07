Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss zum Champions-League-Auftakt am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gegen ZSKA Moskau auf Vieirinha verzichten. Der portugiesische Nationalspieler laboriert immer noch an einer Oberschenkelzerrung. Vieirinha hatte aufgrund der Verletzung auch schon das Bundesligaspiel am vergangenen Samstag bei Aufsteiger FC Ingolstadt (0:0) verpasst.