Wolfsburg (SID) - Frauenfußball-Pokalsieger VfL Wolfsburg muss in den kommenden zwei bis drei Wochen auf Mittelfeldspielerin Julia Simic verzichten. Wie der Meister der Jahre 2013 und 2014 mitteilte, hatte sich die 26-Jährige schon am Freitag im Spitzenspiel beim aktuellen Titelträger Bayern München (0:1) einen leichten Muskelfaserriss in der Wade zugezogen.