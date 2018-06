Wien (dpa) - Auf Autobahnen in Österreich ist es wegen der Kontrollen an der deutschen Grenze zu Verkehrsbehinderungen gekommen. In Suben nahe Passau staute sich der Verkehr auf bis zu 20 Kilometern. Auch im Raum Salzburg kam es zu kilometerlangen Staus. Berlin hatte gestern wegen des anhaltenden Flüchtlingsandrangs Kontrollen an der Grenze zu Österreich veranlasst. Auch der Zugverkehr zwischen Salzburg und Deutschland war zeitweise beeinträchtigt.

