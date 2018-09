Wien (AFP) Der österreichische Verwaltungsgerichtshof hat am Montag die geplante Abschiebung einer afghanischen Asylbewerberin und ihrer Kinder nach Ungarn gestoppt. In den vergangenen Monaten habe sich die Lage in Ungarn "deutlich verändert", befanden die Richter. Sie entspreche nicht mehr der Situation, in der die afghanische Frau im Oktober 2014 von Ungarn nach Österreich ausgereist sei. Die Entscheidung des Gerichts in Wien könnte für die 60.000 Flüchtlinge von großer Bedeutung sein, die in diesem Jahr nach dem Stellen eines Asylantrags Ungarn verließen.

