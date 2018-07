Moskau (AFP) Die russische Armee hat am Montag ihr größtes Manöver in diesem Jahr gestartet. An der Übung nahmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau etwa 95.000 Heeres-, Marine- und Luftwaffensoldaten teil. Das Manöver findet demnach an 20 Orten statt - von der Wolga im Westen über das Uralgebirge bis in östliche Regionen Sibiriens und in den hohen Norden hinauf. Präsident Wladimir Putin will laut einem Zeitungsbericht an einem Tag persönlich das Manöver beaufsichtigen.

