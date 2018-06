Damaskus (AFP) Bei einem Autobombenanschlag in der syrischen Stadt Hassake sind am Montag nach Fernsehberichten mindestens 20 Menschen getötet worden. Der Sprengsatz ging demnach im Viertel al-Mahata der nordostsyrischen Stadt hoch. Mehrere Häuser seien eingestürzt. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Opfern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.