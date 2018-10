New York (dpa) - Novak Djokovic hat zum zweiten Mal die US Open der Tennisprofis gewonnen. Der Weltranglisten-Erste siegte im Finale 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 gegen Roger Federer und verwehrte dem Schweizer dessen sechsten Triumph in New York. Für Djokovic ist es der insgesamt zehnte Grand-Slam-Erfolg und der dritte in diesem Jahr, dafür erhielt der 28-jährige Serbe ein Preisgeld von 3,3 Millionen Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.