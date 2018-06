Köln/Zürich (dpa) -Die Kölner Handels- und Touristikgruppe Rewe hat mit der Übernahme des europäischen Reiseveranstalter-Geschäfts des Schweizer Kuoni-Konzerns ihre Tourismussparte weiter ausgebaut.

Der am 22. Juni angekündigte Zusammenschluss sei nach der Zustimmung der Kartellbehörden nun vollzogen worden, berichtete ein Sprecher in Frankfurt. Über die organisatorischen Einzelheiten werde die Belegschaft noch in diesem Monat informiert.

Ein Personalabbau unter den rund 2300 Kuoni-Mitarbeitern im Zusammenhang mit der Übernahme sei nicht geplant. Mit insgesamt rund 9400 Mitarbeitern und einem Umsatz von etwa sieben Milliarden Euro ist die Rewe-Gruppe damit weiterhin der zweitgrößte deutsche Reiseanbieter hinter dem Branchenprimus Tui. Die Hannoveraner hatten im Geschäftsjahr 2013/2014 rund 18,7 Milliarden Euro umgesetzt.

Der Chef der Rewe-Tochter DER Touristik, Sören Hartmann, erteilte einer möglichen Verschmelzung mit Kuoni eine Absage. Die nationalen Unternehmen und Marken blieben bestehen, hieß es.

Innerhalb der Rewe-Gruppe mit ihren insgesamt 330 000 Beschäftigten wächst nun die Bedeutung der Touristiksparte. Allerdings macht das Handelsgeschäft weiterhin den Großteil des Gesamtumsatzes von über 50 Milliarden Euro im vergangenen Jahr aus.