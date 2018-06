Röszke (AFP) Kurz vor dem Inkrafttreten verschärfter Einwanderungsgesetze hat Ungarn seine Grenze zu Serbien hermetisch abgeriegelt. Dutzende Polizisten blockierten am Montag bei Röszke eine Lücke im Stacheldrahtzaun an der Grenze und schlossen damit den Hauptübergang für Flüchtlinge. Österreich kündigte seinerseits Grenzkontrollen zu Ungarn an, auch Tschechien und die Slowakei verstärkten die Kontrollen. Zuvor hatte Deutschland vorübergehend wieder Grenzkontrollen eingeführt.

