New York (AFP) Die eine wurde ohne Unterarm geboren, die andere mit Downsyndrom - für beide ist der Traum vom Modell-Laufsteg am Sonntag in Erfüllung gegangen. Während der Fashion Week in New York liefen Rebekah Marine und Madeline Stewart für FTL Moda, ein Zusammenschluss junger italienischer Designer. Vor allem das 18-jährige Downsyndrom-Model Madeline stahl dabei Hollywoodstar Drew Barrymore und ihrer berühmten Laufsteg-Kollegin Adriana Lima die Show.

