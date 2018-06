Mountain View (AFP) Der US-Internetriese Google holt einen erfahrenen Automanager an die Spitze seines Projekts für selbstfahrende Autos. Ab Ende September werde John Krafcik neuer Chef der Auto-Sparte, teilte Google am Montag in Mountain View mit. Krafcik, der unter anderem als führender Manager beim US-Autobauer Ford und bei Hyundai Motor America gearbeitet hatte, bezeichnete seine neue Tätigkeit als "große Chance". Selbstfahrende Autos könnten "tausende Leben retten" und Autofahrern künftig viele frustrierende Situationen im Straßenverkehr ersparen.

