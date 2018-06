Washington (AFP) Der langjährige Schneider der US-Präsidenten ist tot: Im Alter von 81 Jahren starb der gebürtige Franzose Georges de Paris am Sonntag bei Washington, wie ein enger Freund der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der im südfranzösischen Marseille geborene Schneider, der 1960 im Alter von 27 Jahren in die USA gekommen war, arbeitete demnach noch zwei Monate vor seinem Tod in seinem Geschäft in der Nähe des Weißen Hauses. Der anfangs in den USA in erbärmlichen Verhältnissen lebende Georges de Paris war erst später als Schneider der US-Präsidenten berühmt geworden.

