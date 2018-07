Washington (AFP) Russland hat nach Angaben der USA in der jüngsten Vergangenheit mehrere Panzer sowie Artillerie nach Syrien verlegt. Ein US-Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, in den vergangenen Tagen seien sieben Panzer vom Typ T-90 auf einem Flughafen nahe der Hafenstadt Latakia eingetroffen. Sie seien aber seitdem nicht außerhalb der Basis gesichtet worden.

