Buenos Aires (AFP) Papst Franziskus hat sich in einem seltenen Interview mit einem nicht-religiösen Radiosender über "unechte" Freundschaften beklagt. "Ich hatte noch nie so viele Freunde - in Anführungszeichen - wie jetzt. Jeder ist der Freund des Papstes", sagte das 78-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Telefongespräch mit dem Sender Milenium aus seinem Heimatland Argentinien. Er fühle sich von Menschen "benutzt", die sich zu ihrem eigenen Vorteil als seine Freunde ausgäben, obwohl er sie höchstens ein oder zwei Mal in seinem Leben gesehen habe.

