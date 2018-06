Berlin (AFP) Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die EU für die Verschärfung der Flüchtlingskrise verantwortlich gemacht. In einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Erklärung zeigte sich die Organisation enttäuscht über das EU-Innenministertreffen vom Vorabend, bei dem keine Einigung über die EU-weite Verteilung von Flüchtlingen erzielt wurde.

