Frankfurt/Main (AFP) Der BMW-Vorstandsvorsitzende Harald Krüger hat am Dienstagmorgen bei einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main einen Kreislaufkollaps erlitten. Bei seinem Auftritt im Vorfeld der Automesse IAA fiel Krüger zwischen zwei BMW-Modellen zu Boden, wie ein Fotograf von AFP beobachtete. Anschließend halfen ihm zwei Leibwächter beim Aufstehen. Die Pressekonferenz wurde daraufhin abgebrochen.

