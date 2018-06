Berlin (AFP) Deutschland braucht bis 2020 insgesamt zwei Millionen neue Wohnungen. Das geht aus einer Studie des Pestel-Instituts in Hannover hervor, die das Verbändebündnis Sozialer Wohnungsbau am Dienstag in Berlin vorstellte. Demnach werden in den kommenden fünf Jahren jährlich 400.000 Wohneinheiten gebraucht. Als Hauptgrund nennt das Bündnis aus Verbänden der Bau- und Immobilienbranche die "rasant wachsenden Flüchtlingszahlen".

