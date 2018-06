Berlin (AFP) Vor allem Ungelernte und Aufstocker, die trotz eines Jobs zusätzlich auf Hartz IV angewiesen sind, haben von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang des Jahres profitiert. Bei den Un- und Angelernten in Ostdeutschland gab es Lohnsteigerungen von bis zu 9,3 Prozent, erklärte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Dienstag in Berlin. Das sei doppelt bis dreifach so viel wie in höheren Gehaltsgruppen. Die Zahl der Aufstocker werde nach Schätzung der Bundesagentur für Arbeit im laufenden Jahr um 60.000 sinken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.