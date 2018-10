Berlin (AFP) Die Flüchtlingsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) hat die Flüchtlingspolitik der eigenen Regierung kritisiert. "Wir geben in Deutschland derzeit kein gutes Bild ab, wenn wir im Wochentakt unterschiedliche Signale auch an die eigene Bevölkerung aussenden", erklärte die Beauftragte der Bundesregierung am Dienstag in Berlin. Sie spielte damit an auf die Zusage der Bundesregierung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Ungarn vorvergangenes Wochenende und die dann am Sonntag verkündete Rückkehr zu Grenzkontrollen.

