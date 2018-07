Berlin (AFP) SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel hat im EU-internen Streit um die Verteilung von Flüchtlingen mit finanziellen Konsequenzen gedroht. Es könne nicht sein, dass Deutschland als Zahlerland in Europa auftrete "und alle machen mit, wenn sie Geld bekommen, und keiner macht mit, wenn Verantwortung zu tragen ist", sagte Gabriel am Dienstag vor einem Treffen der SPD-Bundestagsfraktion mit Kommunalpolitikern. Nach dem Scheitern der Beratungen der EU-Innenminister am Montag forderte er ein rasches Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.