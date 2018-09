Frankfurt/Main (AFP) Der US-Internetkonzern Google will Städte verstärkt bei der Verkehrsplanung unterstützen und ihnen Echtzeit-Informationen über den Straßenverkehr zugänglich machen. Dadurch könnten Autofahrer "direkt um Unfälle herum geleitet" oder "automatisch zum nächsten freien Parkplatz geführt" werden, schrieb Google-Vizepräsident Hiroshi Lockheimer am Dienstag in einem Gastbeitrag für die "Automobilwoche". Basis dafür solle die Google-Tochter Waze sein.

