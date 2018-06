Berlin (AFP) Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland konsumieren Cannabis. Das zeigt eine am Dienstag in Berlin veröffentlichte Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 17,7 Prozent der 18- bis 25-Jährigen gaben demnach an, in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Cannabis konsumiert zu haben. 2008 waren es erst 11,6 Prozent. Mehr als ein Drittel (37,2 Prozent) haben Cannabis zumindest schon einmal ausprobiert, rund fünf Prozent nehmen es regelmäßig. Selbst unter den 12- bis 17-Jährigen hat bereits gut jeder Zehnte schon einmal die Droge probiert.

